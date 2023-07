Un sabato a ritmo di musica alla Cittadella di Assisi - Tuttoggi.info

Il 15 luglio, a partire dalle ore 21:00, gli studenti del corso quadriennale di musicoterapia eseguiranno improvvisazioni sonore

La Cittadella di Assisi si prepara ad accogliere un evento straordinario che unisce arte contemporanea e produzioni musicali, offrendo un vero e proprio viaggio nell’arte moderna e nella magia della musica. Sabato 15 luglio, a partire dalle ore 21:00, gli studenti del corso quadriennale di musicoterapia eseguiranno improvvisazioni sonore ispirate a alcune opere d’arte esposte presso la Galleria d’arte della Cittadella.

L’iniziativa, promossa da Pro Civitate Christiana in collaborazione con FAI Assisi e Fuori Pista, vedrà anche due eventi aggiuntivi che arricchiranno la serata. La band Fuori Pista, nata da un progetto del Centro Bresciano Down, terrà una lezione concerto invitando tutti a scoprire il potere della Community Music Therapy. Sarà un’occasione unica per sperimentare il legame tra la musica e il benessere psicofisico.

Inoltre, il Gruppo FAI Assisi, dopo il successo dell’edizione invernale, presenterà “Una notte al museo” nella suggestiva cornice della Pro Civitate Christiana di Assisi. Presso la Galleria d’arte Contemporanea, Dj Cap e Max P presenteranno l’evento “BOOGALOO!” per deliziare il pubblico con la loro selezione musicale.

Sarà possibile godere di un’esperienza unica in cui opere di diversa natura artistica dialogano tra loro. L’evento è rivolto a tutta la comunità e al territorio per offrire un’esperienza culturale e artistica senza precedenti. Tutti sono invitati a partecipare a questa serata straordinaria di sabato 15 luglio, a partire dalle ore 21:00, presso la Cittadella di Assisi, per immergersi nell’arte contemporanea e nel potere della musica.