Un concerto celebrativo per i 75 anni di attività dello Sperimentale

Il concerto celebrativo dei 75 anni di vita del Lirico si terrà giovedì 9 settembre 2021 alle ore 20.30, presso il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

Proseguono le manifestazioni per i 75 anni di attività del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto “A. Belli” con il concerto celebrativo, che si terrà giovedì 9 settembre 2021 alle ore 20.30, presso il Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti.

Il concerto si aprirà con la Sinfonia de Il barbiere di Siviglia, per poi continuare con una selezione di celebri arie e duetti dai repertori di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Jules Massenet e Giacomo Puccini. In un ideale incontro fra passato, presente, e futuro dell’Istituzione, si esibiranno come Solisti i cantanti ex vincitori del Concorso di Canto di Spoleto: Alec Avedissian, Marina Comparato, Roberto Frontali, Massimo Giordano, Filippo Morace e Daniela Nineva. Insieme a loro, in duetto, alcuni dei vincitori del Concorso di quest’anno: Sara Cortolezzis, Oronzo D’Urso ed Elena Finelli. A dirigere l’Orchestra del Teatro Lirico Sperimentale, il Maestro Carlo Palleschi.

BIGLIETTI IN VENDITA presso le rivendite Ticket Italia (a Spoleto Box 25 – Piazza della Vittoria, 25. Tel. 0743 47967, aperto dal lunedì al sabato, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.30) e sul sito di Ticket Italia. Per informazioni chiamare il numero 0743.222889 – 338.8562727 oppure visitare i siti www.ticketitalia.com e www.tls-belli.it.

Ricordiamo che per accedere in teatro sarà necessario presentarsi muniti di mascherina, GREEN PASS e documento d’identità valido come da normativa vigente.

Nel 2021 al Teatro Lirico Sperimentale è stata conferita la TARGA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA per i 75 anni di attività.

Le attività 2021 sono rese possibili grazie a Ministero della Cultura, Regione Umbria, Comune di Spoleto, Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini e grazie alla collaborazione della Provincia di Perugia e dei Comuni di Perugia, Foligno, Città di Castello, Todi e Terni.