L'Umbria si promuove in tv, a giugno nuovi spot: in corso riprese in altre città

L’Umbria si prepara alla ripresa della stagione turistica con una serie di spot in tv. In vista della possibilità di tornare a circolare liberamente tra le regioni, teoricamente dal 3 giugno, dopo le limitazioni imposte dal Coronavirus, la Regione si è infatti attrezzata.

“Umbria, cuore verde d’Italia bella e sicura” è infatti lo slogan dei brevi spot che dalla scorsa settimana vanno in onda sulle principali reti televisive nazionali. Finora sono 4 i video (disponibili anche sulla pagina Facebook della Regione Umbria) promossi. Che mostrano alcune città umbre ma soprattutto le sue bellezze naturalistiche. Ma a giugno la campagna sarà potenziata, tanto che sono già in corso da qualche giorno le riprese in altre città e luoghi della regione.

Immagini inedite dell’Umbria

Quella che ha preso il via, infatti, è soltanto la prima parte della campagna di promozione turistica per l’estate 2020. “Le bellezze artistiche e architettoniche, i borghi storici, gli spazi incontaminati, i sentieri e i percorsi nella natura, la cultura e l’offerta enogastronomica rappresentano i punti di forza di una terra accogliente e tutta da scoprire” spiega Paola Agabiti, assessore regionale al Turismo e alla Cultura.

“Si tratta di una sequenza inedita di immagini suggestive – evidenzia l’assessore – che raccontano l’Umbria ‘cuore verde d’Italia’. Alle quali si aggiungeranno, nelle settimane successive, presenze su radio, carta stampata e outdoor”.

Nuovi spot e trasmissioni tv

“Da giugno, inoltre, – rivela a Tuttoggi.info Paola Agabiti – ci saranno altri spot: sono in corso le riprese in questi giorni. Non possiamo inserire tutte e 92 le città dell’Umbria, ma le principali ci saranno tutte”. E il cuore verde d’Italia non sarà protagonista solo di spot. Ad alcune località della regione saranno dedicate delle puntate di popolari trasmissioni televisive. “Vorremmo dare copertura a tutti i territori umbri, purtroppo non è possibile ma cercheremo di dare più risposte che possiamo”.

Ma la campagna promozionale non è fine a se stessa: fa parte infatti di una strategia generale relativa al turismo in Umbria. Senza considerare poi le spese. “Abbiamo realizzato una campagna pubblicitaria con un costo molto ragionevole rispetto a quello che si spendeva prima” spiega l’assessore Agabiti.

L’assessore regionale Paola Agabiti

Che ricorda come accanto all’attività della Regione, anche i Comuni possono attivarsi in prima persona per la loro promozione. Grazie al bando promosso dalla Regione Umbria, le amministrazioni comunali “possono fare tutto ciò che vogliono per quanto riguarda la loro promozione e lo potranno fare fino al prossimo anno. Forse è la prima volta che si danno fondi direttamente ai comuni per fare promozione turistica”.

Un’attività, quella della Giunta Tesei ed in particolare dell’assessorato guidato da Paola Agabiti, portata avanti tra l’altro con un confronto continuo con le associazioni di categoria. La parola d’ordine in questo caso è senza dubbio concretezza.