Umbria Jazz Winter#29, a Orvieto dal 28 dicembre - Tuttoggi

Umbria Jazz Winter: a Orvieto un ritorno all'identità del festival delle prime edizioni.

Al via a Orvieto, mercoledì 28 dicembre, Umbria Jazz Winter#29.

A dare il la l’appuntamento con i vincitori del Conad Jazz Contest, i Five Angry Men, e con i migliori studenti delle Clinics del Berklee College dello scorso luglio a Perugia. Nel pomeriggio, poi, la tradizionale street parade dei Funk Off, e in serata, al Teatro Mancinelli, il nuovo progetto di Allan Harris e le canzoni di Burt Bacharach interpretate da Dianne Reeves con l’Umbria Jazz Orchestra diretta da Ethan Iverson.