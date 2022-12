Umbria Jazz, la proposta di Rossi: “Per il 50esimo eventi a Villalago”

Atto di indirizzo in consiglio comunale: "Riportare Umbria Jazz a Villalago di Piediluco in occasione del suo cinquantesimo"

Riportare Umbria Jazz a Villalago di Piediluco in occasione del suo cinquantesimo. Questa la richiesta formalizzata dal consigliere del comune di Terni Michele Rossi (Terni Civica) in un atto di indirizzo presentato in consiglio comunale.

“Umbria Jazz – dichiara in una nota il consigliere – è il più importante festival musicale jazzistico italiano e uno dei più importanti al mondo. L’edizione principale si svolge annualmente a Perugia nel mese di luglio. Come è risaputo, Umbria Jazz è nata in un caffè del centro storico di Perugia, grazie a Carlo Pagnotta, commerciante perugino appassionato di jazz e frequentatore di lungo corso dei maggiori festival europei, che sognava un festival a casa sua. Ne parlò con un esponente di spicco dell’allora neonata Regione dell’Umbria, Alberto Provantini, che dimostrò di gradire l’idea e coinvolse i suoi colleghi.