Umbria Jazz 2024, niente Perugia per i Tower of Power che cancellano il Tour | Hiromi confermata - Tuttoggi.info

Sul palco dell'Arena Santa Giuliana si esibirà Lizz Wright, protagonista qualche giorno prima al Festival di Spoleto

A causa della cancellazione del tour dei Tower of Power il programma dell’Arena del 16 luglio vedrà sul palco, insieme alla confermata Hiromi, Lizz Wright, in precedenza annunciata al teatro Morlacchi.

Al teatro Morlacchi il 15 luglio si esibirà Danilo Rea in piano solo.

Chi ha acquistato il biglietto per il 16 luglio all’Arena può richiedere il rimborso entro il 30 aprile 2024, altrimenti rimane valido per la nuova line up della serata.

I biglietti del concerto di Lizz Wright del 15 luglio saranno interamente rimborsati. Infine i biglietti per il concerto di Danilo Rea al teatro Morlacchi del 15 luglio, ore 17:00, saranno disponibili dalle ore 15:00 di oggi 27 maggio.