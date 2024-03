Umbria Jazz 2024, il Jazz "corposo" si trova al Teatro Morlacchi | Le anticipazioni di Spoleto67 - Tuttoggi.info

Lizz Wright, il trio Lanzoni con Cafiso e il progetto su Bill Evans di Dado Moroni saranno presenti al 67° Festival dei Due Mondi di Spoleto

Il jazz rimane la parte più corposa della programmazione anche per la prossima edizione di Umbria Jazz e trova il suo naturale ambiente al Teatro Morlacchi dove il pubblico potrà apprezzare il meglio del jazz made in Italy e internazionale.

Enrico Rava, con un quintetto mette insieme energie giovani e creative e l’enorme esperienza di Enrico come band leader, Paolo Fresu, con il Devil Quartet, Fabrizio Bosso, con il nuovo progetto About Ten, Alessandro Lanzoni, con Francesco Cafiso e Dado Moroni, con Eddie Gomez e Joe La Barbera, rappresentano il meglio che il jazz italiano può offrire in questo momento.

Eccellenza assoluta anche per i nomi internazionali in programma: Charles Lloyd, una leggenda del jazz, e non solo, che torna a UJ con un quartetto il cui pianista è nientemeno che Jason Moran, Kenny Barron, uno dei più stimati pianisti americani, Christian Sands, uno dei nuovi protagonisti della scena jazz contemporanea, il quartetto di Kurt Rosenwinkel, una vera e propria all star di musicisti, la band di Something Else!, formata da sette musicisti scelti di volta in volta in una rosa di nomi selezionati tra i maggiori specialisti del mainstream moderno, e Lizz Wright, che torna a UJ dopo il suo esordio nel 2005.

L’anticipazione a Spoleto67

Seguendo ormai il consolidato rapporto di collaborazione, ricordiamo che Lizz Wright, ma anche il trio Lanzoni con Cafiso e il progetto su Bill Evans di Dado Moroni saranno presenti al Festival dei Due Mondi di Spoleto in programma dal 28 giugno al 14 luglio (date su Festival Dei Due Mondi 67)