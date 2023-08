Ubriaco sotto casa della ex e già denunciato, arrestato per stalking

E' accusato di atti persecutori e tentata violazione di domicilio nei confronti della ex, le avrebbe anche danneggiato l'auto

E’ finito in carcere per stalking un 41enne arrestato dalla polizia di Perugia dopo le ultime minacce alla sua ex, che pochi giorni prima le avrebbe anche danneggiato l’auto. A chiedere aiuto telefonicamente alla sala operativa della questura, qualche sera fa, intorno alle 23, era stata una donna spaventata, segnalando che l’ex compagno si trovava sotto casa sua, pretendendo di incontrarla, colpendo violentemente la porta di ingresso.

Giunti sul posto gli agenti della Squadra Volante hanno notato immediatamente un uomo che, fuori dall’abitazione della donna, in evidente stato di agitazione, gridava all’indirizzo di quest’ultima frasi minacciose. Identificato come un cittadino italiano, classe 1982, era in evidente stato di ubriachezza e non collaborativo tanto che, nonostante la presenza dei poliziotti e i loro ripetuti inviti a mantenere la calma, continuava ad infierire verbalmente contro la ex compagna. Finché sono riusciti a calmarlo e ad accompagnarlo presso gli uffici della questura di Perugia (dove l’uomo ha continuato a ripetere frasi minacciose nei confronti della ex), al fine di approfondire gli accertamenti a suo carico.

Sul posto è invece rimasto un altro equipaggio al fine di tranquillizzare la donna ed acquisire informazioni utili alla ricostruzione dei fatti. Quest’ultima ha raccontato che, durante la relazione con l’uomo, durata circa 4 anni, si sono verificati anche episodi di percosse, ciclicamente seguiti da apparenti pentimenti dell’uomo. La donna, ha riferito agli agenti che la stessa sera, mentre lei si trovava fuori casa, aveva ricevuto numerose telefonate anonime sul proprio cellulare, seguita da un’altra con numero visibile quello appunto dell’ex. La donna ha subito fatto ritorno a casa e nel tragitto percorso ha notato la presenza dell’uomo che si avventava sul portone d’ingresso della sua abitazione, urlandole contro frasi minacciose. La vittima ha anche raccontato che alcuni giorni prima aveva subito dei danni alla propria auto, causati dall’uomo dopo che si era visto negato l’ingresso in casa sua.

L’approfondimento degli accertamenti a carico del soggetto hanno permesso agli agenti di verificare che il 41enne fosse gravato da precedenti di Polizia per reati contro il patrimonio e la persona, anche a seguito delle denunce sporte dalla ex compagna. Terminate le attività di rito è stato dunque tratto in arresto dagli agenti della Squadra Volante per i reati di “atti persecutori e tentata violazione di domicilio“. Dopo l’udienza davanti al gip, l’arresto è stato convalidato e l’uomo tradotto nel carcere di Capanne.