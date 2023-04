Ubriaco, provoca incidente: 20enne denunciato dalla polizia

Provoca incidente sulla rampa di accesso al Raccordo Perugia-Bettole, la polizia stradale scopre che ha bevuto e lo denuncia. Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di vigilanza lungo il Raccordo, gli agenti della Sezione della Polizia Stradale di Perugia sono intervenuti in località Madonna Alta per un incidente che ha visto coinvolti un’automobile e un autoarticolato lungo la rampa di immissione, in direzione Magione.

Gli operatori, giunti immediatamente sul posto, dopo aver segnalato l’incidente con i dispositivi di segnalazione luminosa in dotazione hanno rallentato il traffico in sicurezza.