Ubriaca alla guida provoca tamponamento a catena in viale Europa

L’automobilista rischia ora un’ammenda fino a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi, con ritiro della patente di guida per la sospensione da 6 mesi ad un anno.

E’ stata denunciata all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, poiché ritenuta responsabile di un tamponamento a catena tra 4 auto verificatosi nel primo pomeriggio di mercoledì 15 marzo a Città di Castello, in viale Europa, all’altezza del semaforo.

La donna, di San Giustino, ha colpito il veicolo che la precedeva, coinvolgendo nella collisione anche altri due mezzi che transitavano nella stessa direzione. Fortunatamente nessuno dei conducenti coinvolti è rimasto ferito in modo grave.