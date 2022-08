Truffa del Bonus facciate, soldi per lavori mai eseguiti: nel mirino 10 società

Indagine della Procura di Perugia, blitz della guardia di finanza: sequestrati crediti per 80 milioni e beni per altri 3

Ipotesi di truffe, autoriciclaggio e altri illeciti dietro diversi interventi per il Bonus facciate, gli incentivi statali per i lavori edilizi sugli edifici. La guardia di finanza ha dato esecuzione a un sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Perugia su richiesta della Procura del capoluogo nei confronti di 10 società e 53 persone fisiche sottoposte a indagini preliminari. Sequestrati 80 milioni di crediti ritenuti fittizi e beni per un valore di oltre 3 milioni. Che si aggiungono ai 9 milioni di euro già sequestrati preventivamente a una società di consulenza.

Secondo la Procura, l’esame delle transazioni inserite nella piattaforma web per accedere alla cessione del credito avrebbe evidenziato incongruenze fiscali ed economico-finanziarie.