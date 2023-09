Troppi precedenti per droga, niente prova ai servizi sociali

Il 34enne di Foligno arrestato e trasferito nel penitenziario di Terni, dove dovrà restare per alcune ore al giorno fino a fine pena

Niente affidamento ai servizi in prova per un 34enne di Foligno. Il Tribunale di sorveglianza ha stabilito che dovrà trascorrere alcune ore del giorno in carcere. Troppi i suoi precedenti per reati legati allo spaccio di droga e contro il patrimonio. In una occasione era stato arrestato in flagranza a Foligno con un chilo di cocaina addosso.

Ora dovrà scontare in regime di semilibertà una pena definitiva a due anni e tre mesi di reclusione, inflittagli per i reati di estorsione e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Una volta emesso il provvedimento a suo carico, gli agenti del Commissariato lo hanno rintracciato, arrestato e trasferito nel carcere di Terni.

