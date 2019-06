Treno “speciale” di bambini alla volta di Marmore per chiudere l’anno scolastico, con la scorta di Polfer

Un treno speciale di 25 bambini quello che nella mattinata del 10 giugno è partito alle ore 10,10 dalla stazione ferroviaria di Terni alla volta di Marmore per festeggiare la fine dell’anno scolastico con una gita fuori porta.

La scuola per l’infanzia “LA CASA DI ALICE” ha organizzato, come ogni anno, con il Comune di Terni, una gita in treno nella località i “Campacci di Marmore”. In stazione, ad accogliere i 25 piccolissimi viaggiatori c’era anche la Polizia Ferroviaria che li ha accompagnati nel loro viaggio in sicurezza illustrandogli in modo giocoso e divertente i pericoli da evitare e gli atteggiamenti corretti da tenere in ambito ferroviario, ricalcando il modello delineato dal noto progetto ormai collaudato “ TRAIN… TO BE COOL”.

I bambini hanno potuto vedere gli operatori Polfer sotto l’immagine del “Poliziotto come amico” al quale rivolgersi in caso di necessità.

Con la così detta “scorta treno”, la Polizia Ferroviaria di Terni ha così piacevolmente concluso il ciclo di incontri nelle varie scuole della Provincia per questo anno scolastico 2018/2019, con i quali, in oltre 15 giornate, ha avuto modo di raggiungere circa 1.500 giovani, diffondendo tra essi il messaggio proprio di TRAIN TO BE COOL: la salvaguardia della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini passa attraverso la conoscenza delle regole da seguire sia in ambito ferroviario come in ogni altro aspetto della vita sociale.

