Trasforma il tuo spazio con le strisce Led: 5 idee creative per un'illuminazione d'atmosfera - Tuttoggi.info

Le strisce Led ti permettono di ottenere delle soluzioni scenografiche per l’illuminazione di una stanza di qualsiasi tipologia, come la camera da letto, il soggiorno oppure la cucina.

Questo è possibile grazie alla versatilità delle strisce Led, che si possono installare in diversi modi.

Ecco, allora, per te 5 idee creative che potrebbero fare al tuo caso.

Incasso a parete strisce Led

È diventato ormai una consuetudine quella di pensare alle strisce Led come un prodotto soltanto da inserire nel controsoffitto.

In realtà a prescindere dalle caratteristiche della stanza puoi anche posizionare questi prodotti sulle pareti. Questa idea si presta particolarmente per definire le linee e ottenere un effetto scenografico nel corridoio. Sono una soluzione alternativa ai classici lampadari da parete.

Ti puoi sbizzarrire nella scelta della tonalità della luce partendo da un bianco caldo, che ha una gradazione che oscilla tra i 2700 e 3.500 gradi Kelvin, fino ad arrivare al bianco più naturale, intorno ai 4000 gradi Kelvin.

Il consiglio è, comunque, quello di scegliere una tonalità identica sia per le strisce posizionate sulle pareti, sia per quelle incassate nel controsoffitto.

Strisce Led per illuminare il tuo televisore

Normalmente il televisore più importante per dimensioni e caratteristiche tecniche lo si va a inserire nel salotto, per poterlo apprezzare stando comodamente seduti sul divano e per fare bella figura anche con gli ospiti. Oggi i televisori offrono un design esclusivo ed estremamente minimale per cui sono diventati dei veri e propri elementi di arredo.

Da qui l’idea di scegliere un’illuminazione che possa evidenziare il televisore e, soprattutto, creare un ambiente scenografico di cui godere magari la sera mentre si sta guardando un bellissimo film con il proprio partner e con il resto della famiglia. In questo caso le strisce Led le puoi installare seguendo il perimetro del televisore, oppure disegnando un riquadro più ampio di quello del pannello del televisore.

Ti consiglio di optare per una tradizionale luce bianca, magari da 4000 gradi Kelvin, se realizzi un reticolato più ampio; se, invece, vuoi inserire le strisce Led proprio dietro il televisore, hai la possibilità anche di valutare delle strisce Led RGB, dalle tonalità differenti come il viola, il blu e il verde. Cerca di usare una luce abbastanza tenue per creare quella sensazione di benessere e di relax.

Definisci l’isola della tua cucina

Un’idea abbastanza particolare che si sposa perfettamente per le esigenze di chi dispone di una meravigliosa cucina con isola, magari in un ampio open space, è quella di definire il perimetro dell’isola.

Riprendendo un po’ il concetto che solitamente viene applicato agli elementi della cucina che dispongono di strisce Led per creare luce sul piano di lavoro, si può fare lo stesso anche con il bancone dell’isola, inserendo una striscia che punti la luce verso il basso. In questo modo puoi ottenere un effetto di grande impatto scenografico, soprattutto quando accendi soltanto le strisce Led della tua cucina.

Tra l’altro l’installazione è piuttosto semplice, con la possibilità di installare un alimentatore adeguato magari all’interno di uno spazio contenitivo, per cui assolutamente non visibile.

Anche qui ti consiglio di scegliere una tonalità naturale della luce intorno ai 4000 gradi Kelvin, con potenza quanto più bassa possibile o, comunque, in linea con le strisce Led inserite nei vari elementi della cucina.

Installa le strisce Led sulle scale

Se disponi di una scalinata, magari in legno, presente in casa, questa è l’occasione per esaltare ulteriormente le caratteristiche posizionando lì delle strisce Led. Le puoi installare lateralmente, oppure su ogni piano di appoggio delle scale.

L’effetto sarà ugualmente scenografico, con il consiglio di optare per una luce più calda nel caso in cui le scale siano state rifinite con il legno, mentre una gradazione più chiara e fredda nel caso in cui, invece, le scale siano in marmo o comunque in una pietra naturale, tendente ai colori chiari.

Strisce Led nel soffitto

L’utilizzo delle strisce Led nella copertura del soffitto della tua abitazione soprattutto se è previsto l’utilizzo di architravi in vista ti permette di creare un ambiente esclusivo e di risparmiare anche sui costi.

L’installazione delle strisce Led deve avvenire seguendo il perimetro del soffitto in maniera tale da creare una luce diffusa e per evidenziare questi tratti architettonici. Una soluzione semplice ma estremamente efficace, magari da ottimizzare con l’uso di un dimmer per variare con l’interruttore la luminosità a seconda delle esigenze.