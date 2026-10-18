Transizione energetica e impatto Esg al centro del futuro del mattone: successo per la presentazione del libro di Massimo Moncelli - Tuttoggi.info

Una cornice d’eccezione, la Sala Fiume di Palazzo Donini a Perugia, ha ospitato la presentazione del nuovo volume di Massimo Moncelli intitolato “L’impatto degli ESG nella determinazione del property value” presentato da Confimitalia con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei collegi dei geometri e dei periti agrari umbri. L’evento ha registrato una straordinaria partecipazione, radunando un nutrito e qualificato parterre di professionisti del settore tecnico, operatori immobiliari, accademici ed esponenti di primo piano del mondo bancario e creditizio.

Nel corso della serata, arricchita dagli interventi dei relatori, è emersa con forza la straordinaria attualità delle tematiche affrontate nel volume. I contributi al dibattito hanno confermato come i fattori Ambientali, Sociali e di Governance (ESG) non rappresentino più una mera opzione etica o un esercizio di conformità normativa, ma costituiscano il vero e proprio asse portante per la determinazione del valore e della tenuta nel lungo periodo degli asset immobiliari (Property Value).

Al centro del confronto vi è stata l’analisi dell’impatto delle nuove normative europee – a partire dalla Direttiva “Case Green” (EPBD) e dai regolamenti creditizi in materia di rischi climatici e transizione energetica – sul patrimonio immobiliare esistente. I relatori hanno condiviso le opportunità ma anche le sfide legate al divario che oggi separa il mercato tradizionale dal valore premiante degli edifici efficienti (Green Premium rispetto al Brown Discount).

Il dibattito, sapientemente coordinato dal Direttore Generale di Confimitalia Spena Barretta, ha visto la partecipazione dell’autore Dott. Massimo Moncelli, del Prof. Pierluigi Milone e dell’Avv. Massimiliano Mipatrini. Gli interventi hanno confermato una verità ormai ineludibile: il settore immobiliare e il sistema economico non possono più permettersi una visione miope o puramente congiunturale del mattone. Le normative europee, le direttive sulla prestazione energetica e le nuove aspettative di vigilanza bancaria impongono un cambio di passo radicale. Oggi la sostenibilità ambientale, la sicurezza strutturale – dal rischio sismico a quello idrogeologico – e la responsabilità sociale e di governance (ESG) non sono sovrastrutture burocratiche, ma fattori determinanti di salvaguardia del valore patrimoniale e della ricchezza delle famiglie e delle imprese.

Unanime è stata la conclusione che vede nella qualificazione e certificazione delle competenze del perito estimatore e nella stretta sinergia tra mondo bancario, tecnico e istituzionale l’unica via percorribile per tutelare le garanzie creditizie, guidare la riqualificazione urbana e prevenire i rischi di obsolescenza (stranded assets) in un mercato immobiliare sempre più complesso e selettivo.

Di fronte a una transizione che rischia di penalizzare il patrimonio edilizio più fragile se non adeguatamente governata, emerge con urgenza la necessità di una politica lungimirante e di un patto territoriale strategico. Istituzioni, enti locali, ordini professionali e istituti di credito devono fare squadra per sostenere proprietari e operatori nella riqualificazione del costruito, scongiurando il rischio che interi segmenti del mercato perdano valore e liquidità.

Investire in immobili sicuri, intelligenti ed efficienti significa proteggere il risparmio, rilanciare la filiera dell’edilizia di qualità e garantire stabilità al sistema creditizio. Da Palazzo Donini è partito un messaggio chiaro: la sostenibilità è il nuovo perimetro della competitività economica. Raccogliere questa sfida significa programmare il futuro dell’Umbria e dell’Italia con coraggio, competenza e visione strategica.









Luogo: Perugia, Regione Umbria, palazzo Donini