Trans trovata nel sangue, è grave | Le indagini AGGIORNAMENTI e VIDEO

La persona, di nazionalità straniera, è stata ricoverata in ospedale | La scientifica sul balcone da dove presumibilmente è caduta, acquisiti i video delle telecamere

Una transessuale, di nazionalità straniera, è stata trovata sul marciapiede davanti alle Poste di via Mario Angeloni, a Perugia, in una pozza di sangue. La persona, trasportata all’ospedale, è in gravissime condizioni.

Sul posto sono in corso i rilievi da parte della polizia. La transessuale è caduta dal balcone del primo piano, al di sopra degli uffici e comunque da un’altezza comunque considerevole. Non si sa se possa essere stato un gesto volontario o possa essere stata spinta giù dopo una lite.