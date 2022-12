Tragedia San Giustino, venerdì funerali di Natasha e Gabriele "Serve chiarezza su questo incidente" - Tuttoggi

Sulla tragedia, come detto giorni fa, è stata anche aperta un indagine per omicidio colposo contro ignoti, proprio per chiarire in tutti i dettagli la dinamica dell’incidente che ha sconvolto tutta la vallata. Si punta infatti a risalire alle vere cause dello schianto, dove la pioggia ha sicuramente fatto la sua parte rendendo viscido l’asfalto. Addirittura giovedì potrebbero venire esaminati i pezzi della Fiat Punto per verificare eventuali guasti.

Ovviamente si cercherà poi di analizzare quel pericoloso tratto di strada – via Umbra/Tiberina 3 bis – per capire se siano davvero state messe in atto tutte le misure di sicurezza necessarie per scongiurare gravi sinistri. Da ricordare come nella stessa via, nel 1999, altri 4 ragazzi persero la vita in un incidente praticamente simile.

Dopo l’autopsia odierna sulla salma di Natasha, la Procura ha finalmente dato il nulla osta per la riconsegna del corpo ai genitori. Questo significa che le esequie della ragazza potranno avere luogo ma non prima di venerdì 9 dicembre. Quel giorno, nella Cattedrale di Città di Castello, tutta la città potrà dare l’addio sia Natasha che a Gabriele, che per volere delle rispettive famiglie saranno “uniti” (i due erano fidanzatini) anche nel giorno del loro ultimo saluto. Le esequie cominceranno alle ore 14.30.