Tragedia a Terni, giovane perde la vita lasciandosi cadere nel vuoto - Tuttoggi

Un giovane di 24 anni si sarebbe lasciato cadere nel vuoto dal settimo piano di un palazzo a Terni, salma a disposizione dell'autorità giudiziaria

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un drammatico fatto di cronaca in zona Cospea, a Terni.

Giovane di Terni si lascia cadere nel vuoto

Secondo quanto è stato possibile apprendere, un giovane di 24 anni si sarebbe lasciato cadere nel vuoto dal settimo piano di un palazzo di via Montefiorino.

Le indagini della polizia

Sul posto si sono portati gli agenti della Questura di Terni e un equipaggio del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane. Subito gli agenti hanno iniziato a indagare sul motivo del tragico gesto, raccogliendo testimonianze in loco.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario. Che sarebbe avvenuto dopo un litigio con la fidanzata del giovane.

Salma a disposizione dell’autorità giudiziaria

Dopo le formalità di rito il corpo del giovane è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferito all’obitorio di Terni.