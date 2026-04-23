Ismea a Macfrut, cresce l'attenzione delle famiglie verso frutta e verdura - Tuttoggi.info

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Ismea a Macfrut, cresce l’attenzione delle famiglie verso frutta e verdura

ItalPress

Ismea a Macfrut, cresce l’attenzione delle famiglie verso frutta e verdura

Gio, 23/04/2026 - 12:03

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RIMINI (ITALPRESS) – Le famiglie italiane confermano una forte attenzione verso un’alimentazione sana, sostenibile e orientata ai prodotti vegetali e riscoprono il piacere di cucinare a casa. È quanto emerge dall’analisi presentata da ISMEA in occasione di Macfrut 2026. Nel 2025 la spesa complessiva delle famiglie per prodotti alimentari e bevande analcoliche ha raggiunto i 193,7 miliardi di euro, in crescita del 3% rispetto all’anno precedente. All’interno del settore, l’ortofrutta si conferma protagonista con un valore di quasi 43 miliardi di euro e una quota del 23% sul totale food.

col/mgg/azn

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