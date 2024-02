Torres di rigore, Grifo battuto 1-0 | Pagelle

Decide il penalty realizzato da Diakite nella ripresa e assegnato per un dubbio tocco di Kouan su Ruocco

Con un calcio di rigore assegnato nella ripresa per un tocco dubbio di Kouan su Ruocco e realizzato da Diakite la Torres batte il Perugia 2-0, blindando il secondo posto in classifica e portandosi a 10 lunghezze di vantaggio sugli umbri, momentaneamente al quarto posto. Gara non bella ma sostanzialmente equilibrata, decisa dagli episodi, soprattutto quello che ha portato all’assegnazione del calcio di rigore.

3′ pt Zecca prova ad approfittare di una indecisione della retroguardia del Perugia, ma il suo tocco termina alto sull’uscita di Adamonis.

10′ pt Sul corner calciato da Lisi, Seghetti prova la conclusione volante, ma la palla esce sul fondo dopo aver attraversato tutta l’area.

15′ pt OCCASIONE PERUGIA Seghetti si invola tutto solo verso Garau, ma calcia incredibilmente a lato.

19′ pt Garau devia il colpo di testa di Kouan.

41′ pt OCCASIONE TORRES Dal corner, dopo una respinta Dametto si trova la palla in area e calcia, trovando però le mani di Adamonis sul primo palo.

45′ pt OCCASIONE TORRES Cester si incunea dalla destra nell’area del Perugia e serve Diakite, che di testa dal vertice dell’area piccola non inquadra la porta.

47′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO 0-0 Partita equilibrata, con le due squadre che, pur con un atteggiamento attendista, hanno avuto le rispettive occasioni. Meglio il Perugia in avvio, con Seghetti che ha fallito il vantaggio. Padroni di casa che nel finale hanno collezionato due ghiotte opportunità, senza sfruttarle.

18′ st Ci prova per due volte Dell’Orco, Garau alla fine blocca il pallone.

28′ st Diakite ci prova di testa, ma il pallone centrale non crea problemi ad Adamonis.

32′ st RIGORE PER LA TORRES Sul contatto in area con Kouan Ruocco va a terra. L’arbitro non ha esitazioni nel concedere il penalty, ma l’azione è molto dubbia.

33′ st GOL TORRES, DIAKITE Da dischetto va Diakite che spiazza Adamonis.

52′ st FINISCE QUI: TORRES – PERUGIA 1-0

Tabellino e pagelle

Torres – Perugia 1-0

33′ st Diakite (T) rig.

Torres: Garau 6; Siniega 6.5, Idda 6, Dametto 6.5; Zecca 6 (45′ st Pinna sv), Cester 6.5, Giorico 6, Zambataro 6.5; Mastinu 6 (34′ st Masala sv); Diakite 6.5, Scotto 6 (15′ st Ruocco 6.5). All. Greco 6.5.

Perugia: Adamonis 6; Mezzoni 6.5, Lewis 6, Dell’Orco 6 (36′ st Polizzi sv); Paz 5.5 (45′ st Cudrig sv), Iannoni 5.5 (36′ st Matos sv), Torrasi 5.5 (38′ st Giunti sv), Lisi 6 (25′ st Cancellieri 6); Kouan 5; Seghetti 5.5, Sylla 5. All. Formisano 5.5.

La partita dei Grifoni

Adamonis 6: poco impegnato, ma attento sulle rare conclusioni dei padroni di casa. Capitola solo in occasione del rigore che lo spiazza.

Mezzoni 6.5: non molto in fase di spinta, però dalle sue parti la Torres fa difficoltà a sfondare.

Lewis 6: buona partita, solo una volta si fa sorprendere da Diakite insieme ai compagni di reparto.

Dell’Orco 6: non ha ancora il passo di un tempo, però prova anche a concludere verso la porta avversaria, senza successo (36′ st Polizzi sv: stavolta il suo innesto non cambia le sorti della partita).

Paz 5.5: gara poco continua, nella quale non trova quasi mai il cambio di passo (45′ st Cudrig sv).

Iannoni 5.5: un passo indietro rispetto alle altre gare (36′ st Matos sv).

Torrasi 5.5: bene nel primo tempo, nella ripresa non riesce a dare i giri giusti al Perugia (38′ st Giunti sv).

Lisi 6: qualcosa fa vedere, ma senza incidere (25′ st Cancellieri 6: come il compagno di reparto che ha sostituito).

Kouan 5: tanta irruenza, come nell’occasione che porta al rigore decisivo, anche se l’impressione è che non abbia toccato l’avversario. Però, senza la possibilità di appello con il Var, in area occorre usare di più la testa.

Seghetti 5.5: ha la palla che potrebbe indirizzare il match in tutt’altra direzione, ma la sbaglia, calciando fuori sull’uscita del portiere.

Sylla 5: non entra mai nel vivo delle azioni, anche perché poche volte viene servito dai compagni.

All. Formisano 5.5: la sconfitta per un episodio, tra l’altro dubbio, ci può stare. Tanto più che il Perugia ha giocato alla pari. Però nella ripresa il Grifo è apparso troppo rinunciatario. Fino alla beffa arrivata su una distrazione generale, al di là del tocco-non tocco di Kouan.