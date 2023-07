Tornano i "Giochi senza Frontiere di rioni e Pro loco", 15 squadre e 225 atleti tra sport e solidarietà - Tuttoggi.info

Sabato 29 luglio torna la sfida cittadina allo stadio comunale Bernicchi nel nome della beneficenza per l’associazione "In & Aut - Tiferno Autismo" e la popolazione terremotata di Pierantonio

Lo stadio comunale Bernicchi farà da cornice alla seconda edizione dei Giochi senza Frontiere, la festa dei rioni e delle pro loco che si ritroveranno nel nome dello sport e della solidarietà.

Gli assessori allo Sport Riccardo Carletti e alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, hanno presentato stamattina (24 luglio) la manifestazione a ingresso gratuito organizzata dall’associazione ‘Gli Amici di Feffo A.p.s.’ con il patrocinio del Comune, alla quale sabato 29 luglio, dalle ore 17 alle 23, prenderanno parte 225 atleti in rappresentanza di 15 rioni e frazioni della città (tre in più dell’anno scorso), che si sfideranno in una riedizione in stile tifernate della celebre manifestazione con avvincenti giochi di squadra.

Nella seconda edizione di “Giochi senza Frontiere dei Rioni e delle Pro Loco”, alla quale collaborerà anche la sezione locale dell’Associazione Italiana Persone Down, con le offerte di partecipanti e spettatori, la vendita di magliette e le consumazioni del bar saranno raccolti fondi in favore dell’associazione In & Aut – Tiferno Autismo, mentre i proventi dei pasti preparati dallo stand gastronomico della pro loco di Pierantonio saranno devoluti interamente alla popolazione terremotata della frazione umbertidese.

“Anche per questo ci aspettiamo una bella partecipazione di pubblico, una risposta di cuore ai bisogni di persone alle quali ci sentiamo vicini e che ci proponiamo di aiutare con uno sforzo davvero bello e collettivo della comunità tifernate, che quest’anno si radunerà ancora più numerosa per cimentarsi in giochi popolari curiosi e divertenti allo stadio Bernicchi“, hanno spiegato gli organizzatori Fabrizio Fontanelli, per Gli Amici di Feffo A.p.s., e Angelica Mariotti, per l’Asd Centro Judo Ginnastica Tifernate, anticipando che saranno ben 7 su otto i giochi nuovi nei quali si sfideranno gli atleti selezionati da rioni e pro loco della città.

A cercare di conquistare l’ambito trofeo in palio, vinto nella prima edizione dalla pro loco di Astucci-Celle-Cagnano, saranno i portacolori dei rioni Madonna del Latte, Mattonata, Prato, Salaiolo-La Tina, San Giacomo, San Pio X e delle pro loco di Astucci-Celle-Cagnano, Casella-Garavelle, Cerbara, Comitato Pro San Secondo, Lerchi, Piosina, Quelli delà del Ponte, Titta. La squadra vincitrice sarà proclamata da una giuria di sei esperti provenienti tutti da fuori regione, a garanzia di totale imparzialità.

“Essere coinvolti in questa bella manifestazione per noi è importantissimo, perché ci permetterà di dare voce alle tante famiglie che vivono la realtà dell’autismo e di creare, attraverso il contributo di istituzioni, professionisti del settore e cittadini, una rete che offra alle persone autistiche gli strumenti per vivere nella nostra società”, ha chiarito in videoconferenza la presidente dell’associazione In & Aut – Tiferno Autismo Maria Teresa Aracri. Alla manifestazione è stato invitato anche Jocelyn Hattab, regista, autore e conduttore televisivo francese nato in Tunisia, che ha legato volto e fama proprio alla trasmissione televisiva di Giochi senza Frontiere.