Giochi senza Frontiere di Rioni e Pro Loco, trionfa la squadra di Astucci-Celle-Cagnano - Tuttoggi

I vincitori

Ad aggiudicarsi la vittoria finale, tra giochi popolari come il “barellino” e la “corsa al sacco”, è stata la Pro Loco di Astucci-Celle-Cagnano, che ha superato nell’ordine la Società Rionale Prato e la Pro Loco di Lerchi, sul podio davanti a tutte le altre partecipanti: le società rionali Riosecco, Salaiolo-La Tina, San Giacomo, San Pio X, Mattonata, le Pro Loco di Casella-Garavelle, Piosina e il Comitato Pro San Secondo.

Per la squadra della Pro Loco di Astucci-Celle-Cagnano si spalancheranno ora le porte di “Italia Gioca”, l’edizione nazionale dei “Giochi senza frontiere”. “Gli organizzatori e tutti i partecipanti meritano un grande ringraziamento per averci fatto divertire, ma soprattutto per averci regalato una giornata che ha mostrato il grande senso di comunità dei tifernati, sempre pronti a riunirsi e fare la propria parte quando si tratta di rievocare tradizioni, fare sport e condividere momenti insieme all’insegna di una identità collettiva – sottolinea l’assessorato allo Sport – Siamo certi che una festa del genere non potrà che ripetersi e saremo sicuramente al fianco degli organizzatori per offrire il prossimo anno una cornice ancora più importante a questa bella manifestazione”.