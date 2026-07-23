Torna “Gioca e Mettiti in Gioco”: nel centro storico di Narni la grande festa per bambini, ragazzi e famiglie - Tuttoggi.info

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Torna “Gioca e Mettiti in Gioco”: nel centro storico di Narni la grande festa per bambini, ragazzi e famiglie

Redazione

Torna “Gioca e Mettiti in Gioco”: nel centro storico di Narni la grande festa per bambini, ragazzi e famiglie

Gio, 23/07/2026 - 12:12

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L’appuntamento con “Gioca e Mettiti in Gioco”, uno degli appuntamenti estivi più attesi dalla comunità narnese e dall’intero comprensorio, è per venerdì 24 luglio, a partire dalle ore 20, nel centro storico di Narni.

Ogni anno nuove attrazioni e angoli di divertimento che si integrano in un puzzle perfetto con le realtà storiche presenti nella manifestazione, giunta alla quindicesima edizione.

Accanto allo spettacolo di apertura e alle esibizioni degli artisti di strada, con giocolerie e acrobazie, quest’anno il programma propone, tra le altre novità, la silent disco, lo spettacolo dedicato al K-pop e una suggestiva giostra ecologica a pedali, un’attrazione poetica che porta con sé anche un importante messaggio ecologico. E ancora la pesca nel lago dei cigni, i libri in regalo per tutti e il Mappamondo luminoso, che accompagnerà bambine e bambini in un simbolico giro del mondo in una sola notte, al termine del quale potranno ricevere l’attestato di “cittadino del mondo”.

Tra le attrazioni tornano la pesca sportiva e il Ludobus, i laboratori creativi, i travestimenti e il truccabimbi, il tessuto aereo, Pompieropoli, i racconti e le musiche dal mondo, le magie comiche e le “cialtronerie di arte varia”, la pioggia di bolle, la nevicata estiva, i labirinti, le scalate e le discese con la corda.

Il tutto nella suggestiva cornice del centro storico di Narni, che si trasformerà in uno scenario magico, accogliendo bambini, ragazzi e famiglie in una serata dedicata al gioco, alla scoperta e alla condivisione.

L’amministrazione comunale e l’assessora Silvia Tiberti rinnovano il proprio sostegno alla manifestazione, sottolineandone il valore educativo e sociale: «Gioca e Mettiti in Gioco rappresenta l’espressione concreta della nostra idea di comunità educante: una comunità che investe sul benessere dei bambini e degli adolescenti, promuovendo occasioni sane di aggregazione, partecipazione e collaborazione. Attraverso il gioco è possibile raggiungere risultati importanti e talvolta inaspettati: favorire l’inclusione, il rispetto reciproco e riscoprire il valore più profondo dello stare insieme in una prospettiva educativa. L’impegno dell’amministrazione comunale su questi temi è testimoniato anche dai nuovi progetti che il Comune sta realizzando, tra i quali DesTEENazione, il programma del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rivolto agli adolescenti che porterà alla realizzazione di uno spazio multifunzionale presso il Parco Donatelli di Narni Scalo e all’attivazione di percorsi di educativa di strada, orientamento, sostegno psicologico, partecipazione giovanile, laboratori creativi, attività con le scuole, sostegno alla genitorialità e Patti educativi di comunità». (la foto in evidenza è di Wikiriello-Wikipedia)

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