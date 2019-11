Torna fruibile a Nocera Umbra la Biblioteca “Piervissani”, a breve la sistemazione dei preziosi manoscritti e incunaboli

È iniziato un momento particolarmente emozionante e pieno di significati storici e culturali per Nocera Umbra. Infatti, dopo diversi anni, la Biblioteca Piervissani ha iniziato il suo percorso conclusivo che la riporterà definitivamente a Nocera Umbra e, dopo decenni, sarà posizionata per intero nei locali ristrutturati di un’ala dell’ex seminario vescovile.

Dopo la firma dell’accordo tra il Comune di Nocera Umbra, l’Ente Seminario e la Diocesi di Assisi Nocera Umbra e Gualdo Tadino, i lavori previsti, si sono conclusi, gli arredi posizionati ed è quindi possibile procedere alla sistemazione definitiva dei preziosi volumi della Biblioteca Piervissani, ed alla apertura di una adeguata Biblioteca Comunale che Nocera, tra l’altro, non ha mai avuto prima.

I lavori sono stati realizzati grazie ad un apposito finanziamento regionale di 180 mila euro ottenuto dall’Amministrazione Comunale, che a sua volta, è intervenuta direttamente con un cofinanziamento di 45 mila euro, mentre l’Ente Seminario, ha messo a disposizione i locali in comodato d’uso a titolo gratuito.

La Biblioteca Piervissani si compone di circa 50.000 testi ed è per lo più costituita da manoscritti, incunaboli, cinquecentine (tra cui numerose Aldine), seicentine e settecentine. Per quanto riguarda i secoli successivi il numero e la qualità dei libri hanno beneficiato dell’opera del vescovo Piervissani e dell’attività del Seminario Vescovile. Il fondo Piervissani ha un altissimo valore storico-culturale, e proprio per questo, c’è molta attesa per la sua apertura al pubblico da parte di studiosi, ed esperti italiani e stranieri.

La Biblioteca Comunale andrà ad occupare una parte dei locali e consentirà finalmente di avere sale di lettura e di studio, spazi di progetti specifici per bambini, ed ospiterà anche i preziosi volumi del Fondo Cappuccini di proprietà comunale.

I lavori di posizionamento, sistemazione e catalogazione sono seguiti direttamente da personale qualificato della Soprintendenza e della Curia Vescovile, coadiuvati da alcuni volontari appassionati Nocerini.

Dichiarazione Sindaco Bontempi: L’apertura della Biblioteca Piervissani e della Biblioteca Comunale è sicuramente un ulteriore valore aggiunto per il centro storico in questo particolare momento di forte rilancio dello stesso. Sono stati creati spazi importantissimi di cultura per studiosi, ma anche per i nostri giovani.

Riscriviamo la storia < prosegue il Sindaco > perché finalmente dopo quasi due secoli il prezioso fondo della Biblioteca sarà tutto insieme come era nella volontà del famoso Vescovo Piervissani. Diamo uno spazio fondamentale di incontro e studio ai Nocerini con la creazione per la prima volta nella storia di una Biblioteca Comunale moderna.

Il complesso lavoro finale di posizionamento delle decine di magliaia di volumi è iniziato, e tra circa quattro mesi, tutti avranno la possibilità di avere a disposizione questo immenso patrimonio culturale.

