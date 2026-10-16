Torna “Eurochocolate” il torneo di pallanuoto più goloso d’Italia - Tuttoggi.info

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Torna “Eurochocolate” il torneo di pallanuoto più goloso d’Italia

Redazione

Torna “Eurochocolate” il torneo di pallanuoto più goloso d’Italia

Dal 16 al 18 ottobre torna la tredicesima edizione del torneo organizzato dalla LRN Perugia. Otto prestigiose società si sfideranno nella storica Piscina Pellini per l'evento che unisce sport e dolcezza.
Ven, 16/10/2026 - 08:32

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La XIII edizione del Torneo “Eurochocolate – Città di Perugia”, l’atteso appuntamento con la pallanuoto giovanile che accende l’ottobre sportivo del capoluogo umbro, si disputerà dal 16 al 18 ottobre. Per il tredicesimo anno consecutivo, l’asd Libertas Rari Nantes Perugia è pronta ad accogliere centinaia di giovani atleti, confermando la manifestazione come uno dei punti di riferimento nel panorama nazionale.

La formula del torneo resta quella, consolidata e vincente, che vedrà la partecipazione delle categorie Allievi (under 16) e Ragazzi (under 14) per ogni club. Il trofeo Eurochocolate 2026 sarà assegnato alla società che otterrà il miglior punteggio complessivo, sommando i risultati delle due squadre.

Circa 250 giovani promesse della pallanuoto italiana si tufferanno nella Piscina Pellini, nel cuore del centro storico, per tre giorni di intense sfide. A contendersi il titolo al fianco dei padroni di casa della Libertas Rari Nantes, ci saranno club di grande blasone provenienti da tutta Italia: S.S. Lazio Nuoto, Roma Vis Nova, Cooper Nuoto Carpi, RN Bologna, SC Quinto, Alma Nuoto, Roma Zero9.
Anche per l’edizione 2026 verrà nuovamente assegnato il premio fair play, istituito dal Panathlon Club Perugia e destinato alla società che si distinguerà per la maggiore correttezza in acqua e fuori.
L’evento sarà una vera e propria festa dello sport, con un programma di 36 partite che inizierà nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre per concludersi con le finali di domenica 18. A rendere ancora più dolce l’esperienza per i partecipanti ci saranno i gadget e i prodotti offerti dagli sponsor storici della manifestazione. 
Il torneo ha il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, del Comune di Perugia, della FIN (Federazione italiana nuoto), del Comitato regionale Umbria del Coni, del Panathlon Club Perugia, oltre che della Città del Cioccolato e di Eurochocolate.
Alle premiazioni, che si terranno domenica 18 ottobre alle 16.30 alla piscina Pellini, sarà presente l’assessore allo Sport del Comune di Perugia, Pierluigi Vossi.
Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della società, @lrnperugia, mentre l’app 1×2 Pallanuoto permetterà di seguire in tempo reale l’aggiornamento dei risultati, garantendo una copertura mediatica completa per famiglie e appassionati.


Photo: Fratticioli -Perugia

Luogo: Piscina Pellini, Via A. Checchi, PERUGIA, PERUGIA, UMBRIA

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