'Topolino' dedica 7 pagine a Malakos, collezione privata di conchiglie più grande d’Europa - Tuttoggi

Nella rubrica “Topo Natura”, curata da Francesca Agrati (foto di Anna Fabrizi per Malakos e Adobe Stock), viene racconta con dovizia di particolari e classiche “nuvolette”, la storia delle “conchiglie delle meraviglie”. “E’ stata veramente una bellissima sorpresa vedere che, su Topolino, ci sono state dedicate addirittura 7 pagine – dichiara sorridente il Professor Gianluigi Bini, naturalista, biologo marino e malacologo di fama mondiale che ha fondato il museo – Per noi e Città di Castello è una bellissima pubblicità che, siamo sicuri, darà i suoi frutti. Per il museo è anche un giusto riconoscimento per i progressi fatti in questi anni sulla ricerca scientifica e l’opera di divulgazione che fanno le mie straordinarie colleghe, la dottoressa Debora Nucci, direttrice operativa del museo e responsabile del settore di educazione ambientale e la dottoressa Beatrice Santucci, da oltre un anno impegnata nella ricerca”.

“Malakos” è la collezione privata di conchiglie più grande d’Europa, con circa 600 mila esemplari catalogati. Il museo a Villa Cappelletti è il frutto del lavoro decennale del biologo Gianluigi Bini, fiorentino di nascita ma tifernate d’adozione, che ha raccolto e studiato circa 15 mila specie diverse, provenienti da ogni angolo del mondo. L’esposizione si compone di 40 teche e quasi 3000 esemplari, disposti come un viaggio esplorativo del mondo attraverso le conchiglie di tutti i mari. Malakos ospita al suo interno anche un’imponente barriera corallina, ricostruita da materiali di un sequestro del corpo forestale dello stato con specie mai viste.

Il polo scientifico Museo Malacologico “Malakos” è aperto al pubblico dal martedì al venerdì: 10-12.30 e 15-17, il week-end e festivi fino alle 18. Chiuso il lunedì, il 25 dicembre e 1 gennaio. Info: 349.5823613 – 075.8552119. www.malakos.it, info@malakos.it, FB e IG: museo malakos. Il Museo è su Google Arts and Culture ed è possibile fruire di foto ad alta risoluzione dei fotografi Anna Fabrizi ed Enrico Milanesi. Google Arts ad Culture: Museo malakos.