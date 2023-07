Todi, torna la rassegna di cinema all'aperto - Tuttoggi.info

Da lunedì 3 luglio e fino al 25 agosto, ogni sera alle 21.30, ci saranno proiezioni tranne in concomitanza con l'Umbria cinema festival

Un luogo altamente suggestivo come la Terrazza inferiore del Nido dell’Aquila e una programmazione di film selezionati tra i migliori dell’ultima stagione con alcuni eventi dedicati a capolavori senza tempo: sono questi gli ingredienti principali della rassegna cinematografica proposta nell’Arena Estiva di Todi e pronta a partire. Da lunedì 3 luglio e fino al 25 agosto, ogni sera alle 21.30, ci saranno proiezioni da apprezzare con la migliore tecnologia audio-video.

La rassegna è organizzata dal cinema Nido dell’Aquila con il patrocinio del Comune di Todi. “Per la città è un vanto disporre di un cinema tutto l’anno con una proposta di così altissima qualità”, sottolinea il Sindaco Antonino Ruggiano. “Non solo si conferma la rassegna estiva – aggiunge l’assessore alla cultura Alessia Marta – ma addirittura viene potenziata con ulteriori iniziative”. Unica pausa nella lunga programmazione le serate del Cinema Umbria Festival diretto da Paolo Genovese. Pausa per modo di dire, ovviamente.

A Todi bellezza e cultura sono di casa, così la sua Arena Estiva estiva saprà soddisfare i gusti più disparati, a partire dai bambini per arrivare ai meno giovani, grazie a un programma ricco e variegato. Da titoli d’essai come “Rapito” di Marco Bellocchio o “Le buone stelle” di Hirokazu Kore’eda, fino all’ultima versione de “La sirenetta” firmata da Rob Marshall, passando per film pluripremiati come “Le otto montagne” (vincitore al Festival di Cannes e di 4 David di Donatello) o “Empire of light” di Sam Mendes (candidature ai Premi Oscar e ai Golden Globe). Non mancheranno appuntamenti speciali come il ritorno sul grande schermo di John Landis con il suo “Animal House” o del capolavoro di Gene Kelly “Singing in the rain”, fino all’attesa “Barbie” con Margot Robbie e Ryan Gosling. Nell’ultima domenica di luglio poi, il 30, sarà invece protagonista la musica con “Emisferi”, Giovanni Baglioni in concerto.

Nelle serate di mercoledì la rassegna di cinema all’aperto si arricchirà di una serie di degustazioni di vini che metteranno al centro alcune tra le più apprezzate cantine del territorio. Nell’ora che precederà la proiezione prevista sarà possibile incontrare 8 diversi produttori locali, uno per ogni serata, e assaggiare i loro vini guidati dai sommelier di Assosommelier degustando anche alcuni dei più pregiati oli extravergine di oliva prodotti nel tuderte. Per un piccolo aperitivo sotto il segno dell’enogastronomia a km0, proprio nelle serate che prevedono proiezioni in lingua originale sottotitolata. Le degustazioni sono organizzate dalla Strada dei vini del Cantico in collaborazione con la delegazione tuderte di Assosommelier e il supporto del Comune di Todi.

Da segnalare che sarà possibile raggiungere la terrazza incastonata nella città medievale superando le barriere architettoniche grazie al supporto della protezione civile di Todi “La rosa dell’Umbria”. Un modo per consentire a tutti di godere dell’Arena Estiva (basterà un messaggio WhatsApp al numero 348.7104238).