Todi sarà il primo comune in Umbria ad attivare il sistema SEND - Tuttoggi.info

L’Ufficio Tributi del Comune di Todi è il primo in Umbria a far partire il Servizio di Notifiche Digitali (SEND) per la notifica degli atti tributari. Si tratta di un altro significativo passo verso la digitalizzazione dei processi amministrativi dell’ente, con una forte semplificazione nella gestione delle comunicazione aventi valore legale verso cittadini, imprese ed altri enti.

La novità è resa possibile grazie alla nuova piattaforma tecnologica realizzata da PagoPA e dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’Ufficio Tributi di Todi impegnato nelle scorse settimane, in collaborazione con lo staff informatico, a testarne e sperimentarne il funzionamento su base comunale.

“Tramite un sistema standard, fruibile con le stesse modalità su tutto il territorio – spiega la dottoressa Maria Rita Scimmi, dirigente dell’Ufficio Tributi – l’introduzione di SEND affianca all’ordinario processo analogico un nuovo processo digitale che amplia le possibilità di invio, ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale, con maggiore efficienza e sicurezza a favore delle amministrazioni e dei loro utenti”.

SEND è oggetto di uno specifico programma del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Misura 1.4.5 della componente M1.C1 – Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA), per il quale il Comune di Todi ha ottenuto uno specifico finanziamento di oltre 32 mila euro quale supporto per l’integrazione dell’ente al nuovo servizio.

“L’Ufficio Tributi del Comune di Todi, nel dare concretezza alla Piattaforma Notifiche Digitali disciplinata dalla più recente normativa in materia – sottolinea l’assessore al bilancio Elena Baglioni – fornisce un ulteriore esempio concreto di innovazione e semplificazione, in linea con l’idea di una macchina amministrativa pubblica più rapida, trasparente ed efficiente, oltre che capace di una significativa riduzione dei suoi costi di gestione”.

Nella giornata di domani, martedì 23 luglio, è previsto l’invio simultaneo di circa 1.500 comunicazioni riferite alle cartelle TARI. Sarà il primo test in Umbria delle nuove modalità di notificazione, con i cittadini, anche residenti fuori comune o all’estero, casistica a Todi piuttosto ricorrente, che riceveranno in tempo reale, per mail o sul proprio cellulare, le notifiche tramite SEND. Per maggiori informazioni su SEND: notifichedigitali.pagopa.it