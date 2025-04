Il fotovoltaico triplicherà nel 2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – La rapida evoluzione dell’energia solare sta trasformando i mercati energetici globali.Secondo un nuovo rapporto del think tank Climate Energy Finance (International Solar PV and BESS Manufacturing Trends) la deflazione dei prezzi, la capacità produttiva e le installazioni da record porteranno gli impianti solari in tutto il mondo a raggiungere quota 1.000 GW entro il 2030, supportati dalle installazioni di sistemi di accumulo di energia tramite batterie (BESS) che rendono l’energia solare competitiva con i combustibili fossili. A trainare questa trasformazione radicale è la Cina. Secondo il rapporto, tra i principali fattori trainanti dell’aumento dell’energia solare figurano tassi di distribuzione senza precedenti di impianti solari, che hanno raggiunto quasi 600 GW, ovvero 100 volte il tasso di distribuzione nucleare nel 2024, di cui quasi la metà in Cina, che ha installato 277 GW nel 2024, cinque volte in più rispetto agli Stati Uniti. Inoltre, evidenzia ancora il rapporto, la capacità produttiva della filiera di fornitura globale di moduli solari è aumentata nel corso del 2024 e aumenterà nel 2025, nonostante una riduzione del 50% anno su anno dei prezzi dei moduli solari. Anche in Italia il fotovoltaico ha registrato una crescita significativa. Secondo i dati Terna ed elaborati da Acea Energia, nel 2024 l’Italia ha installato 265.395 nuovi impianti fotovoltaici, portando la capacità complessiva a crescere di 6.108 MW, con un incremento del 36% rispetto al 2023.

mgg/gtr/col