Tg News - 3/4/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Dazi Usa, tonfo Wall Street, risposta europea il 15 Aprile

– Meloni riunisce i ministri, task force a Palazzo Chigi

– Brignone cade ai campionati italiani, frattura di tibia e perone

– Ilaria Sula uccisa con 4 coltellate al collo

– A Roma studentessa Usa muore per shock anafilattico dopo panino

– Nanni Moretti in terapia intensiva dopo infarto

– Sinodo Cei, la base dell’Assemblea boccia il testo su gay e donne

– Dazi Usa, Von Der Leyen: “Pronti a negoziare ma anche a reagire”

– Previsioni 3B Meteo 5 Aprile

/gtr