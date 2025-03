Tavoli tematici sulla fusione Coop, revocato lo sciopero - Tuttoggi.info

Positive le interlocuzioni tra proprietà e sindacati e così viene revocato lo sciopero previsto per i lavori Coop Centro Italia in merito al progetto di fusione con Unicoop Tirreno.

In una nota la Filcams Cgil di Perugia annuncia di aver revocato lo sciopero precedentemente indetto per lunedì 31 marzo, poiché ha ritenuto “positiva la recente firma del verbale di accordo ex art. 47 relativo alla fusione, che include impegni concreti e la costituzione di tavoli tematici sulla sede e la logistica di cui il primo fissato per il 14 aprile”.

“Questi tavoli – spiega il sindacato – rappresentano un passo importante per affrontare le questioni relative alla fusione, agli effetti e agli strumenti necessari al fine di evitare eventuali ricadute occupazionali che avrebbero conseguenze drammatiche oltre che per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, anche per il tessuto economico e sociale del Trasimeno e di tutta l’Umbria”.

Tuttavia, nonostante questo sviluppo definito “incoraggiante”, la Filcams Cgil di Perugia ha deciso di mantenere lo stato di agitazione fino a quando “non avremo un esito chiaro e soddisfacente dai tavoli di confronto”.