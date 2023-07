Todi protagonista negli Usa: riprese per un "famosissimo" programma tv - Tuttoggi.info

La troupe in città nei giorni scorsi, top secret il nome della trasmissione e la messa in onda

Una produzione televisiva statunitense tra le più importanti è stata fino a giovedì scorso a Todi dove ha effettuato tre giorni di registrazioni per un programma molto noto negli USA, da dove viene diffuso in tutto il mondo da una delle principali piattaforme tv internazionali.

Sopralluoghi e riprese erano iniziate già la scorsa settimana alla ricerca di scorci sia del centro storico che delle campagne circostanti. Altissimo il livello di riservatezza, dovuto proprio al particolare format del programma, tutto legato alla scelta che i protagonisti della trasmissione devono fare “in diretta” con il pubblico. La troupe, composta da una ventina di persone, ha soggiornato a Todi, nei cui dintorni ha visitato alcuni casali selezionati da Daniela Bigaroni dell’agenzia immobiliare “l’Officina del Casale”, con uno di questi che dovrà poi essere restaurato sotto la direzione dall’architetto Alessandro Comodini della società Almasa.

Una grande vetrina per la città e per la sua promozione, come luogo del buon vivere, in Nord America e in tutta l’area anglosassone. Segretate al momento anche le date della messa in onda e le successive riprese che dovranno essere programmate per seguire l’evoluzione del progetto. “Siamo onorati di essere al centro di tanta attenzione mediatica a livello internazionale” – è il commento del Sindaco di Todi Antonino Ruggiano – “con la città e il territorio che non potranno che riceverne ulteriori positive ricadute in termini turistici ed economici”.