Diocesi di Terni, nomine e avvicendamenti: tutti i nomi - Tuttoggi.info

A conclusione dell’anno pastorale, sono stati resi noti dal vescovo della diocesi di Terni Francesco Antonio Soddu alcuni avvicendamenti nelle parrocchie della diocesi per una migliore organizzazione della pastorale diocesana e delle parrocchie.

Nella zona di Narni, il vescovo Soddu ha nominato don Stefano Monai parroco di San Lorenzo Martire in Ponte san Lorenzo, in sostituzione di don Jean Pierre Kalongisa Munina, al quale è stato affidato l’incarico di Rettore Coadiutore del Santuario Diocesano Madonna del Ponte, in Narni Scalo.

Don Martelli Daniele è stato nominato parroco di Santa Maria Assunta, in Otricoli e lascia l’incarico di vicario parrocchiale dell’Immacolata Concezione in Terni.

Nella parrocchia dei Ss. Gemine e Giovanni Battista a Sangemini il nuovo parroco è don Iosif Marian Subiac, già parroco di San Pietro Apostolo in Fornole e San Pietro in Vincoli in Montecampano. Le parrocchie di Fornole e Montecampano, in attesa che gli avvicendamenti siano portati a compimento, saranno amministrate da don Iosif Subiac. A don Gianni Sabatini e don Andrea Morelli che lasciano la parrocchia di Sangemini per motivi di salute, il ringraziamento del vescovo Soddu “per il ministero svolto in Diocesi con spirito genuinamente sacerdotale, invocando per loro abbondanti grazie nella prosecuzione della vita presbiterale, che auguro ancora ricca di anni”.

Le nomine della diocesi di Terni comunicate in questo periodo, consentiranno ai sacerdoti di avere il tempo necessario per i trasferimenti ed entreranno in vigore dopo aver espletato tutte le procedure necessarie.