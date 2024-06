Fratelli d'Italia, boom iscritti e contributi nel 2023: conti sorridono a Meloni - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Non solo i sondaggi, anche i conti e gli iscritti sorridono a Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha chiuso l’esercizio 2023 con un “avanzo di gestione” pari a circa 5 milioni di euro, per l’esattezza 4 milioni 906mila euro. Questo il dato contenuto nella relazione gestionale del segretario amministrativo, Roberto Carlo Mele, che accompagna il bilancio chiuso al 31 dicembre scorso. Spulciando le carte visionate dall’Adnkronos, si scopre che la prima forza politica della maggioranza ha visto crescere anche il contributo annuale derivante dalla destinazione del 2×1000 Irpef che, secondo il tesoriere, rappresenta “la più importante e diffusa fonte di micro-finanziamento” di Fratelli d’Italia: se nel 2022 nelle casse di Via della Scrofa erano arrivati 3 milioni 132mila euro, nel 2023 l’ammontare complessivo è salito a 4 milioni 807mila, quasi 2 milioni di euro in più: una somma comprensiva di due tranche, la prima di 2 milioni 71mila 919,82 euro e la seconda di 2 milioni 735mila 631,67 euro.

Fdi ha registrato pure un boom di tesserati con un introito di circa 3 milioni di euro: nel dettaglio, le cosiddette quote associative annuali si attestano a 2milioni 878mila 980 euro. “Le quote di tesseramento”, si legge nella nota integrativa, “hanno raggiunto un incremento rispetto al precedente esercizio rispecchiando la crescita delle adesioni su tutto il territorio nazionale”. I proventi da “attività editoriali, manifestazioni e altre attività” sono stimati in 39mila euro. Notevoli le disponibilità liquide a disposizione: oltre 8 milioni 374mila 955 euro, di cui 8 milioni 371mila 527 euro in depositi bancari e postali, il rimanente in denaro.

Per quanto riguarda le ‘erogazioni liberali’, a rimpinguare le finanze meloniane ci pensano pure le ‘donazioni’ dei privati: i cosiddetti proventi da persone fisiche sono passati dai 3 milioni 715mila euro del 2022 agli attuali 3 milioni 900mila 168 euro a cui vanno aggiunti i contributi delle persone giuridiche pari a 81mila 800 euro. Quasi 210mila euro sono i ‘crediti verso i locatari’, mentre quelli tributari si fermano a 26mila 415 euro. Il patrimonio netto del partito è di 7 milioni 540mila 592 euro.

Quanto al passivo, i debiti di Fdi ammontano in totale a 355mila 813 euro, di cui 268mila 673 euro verso i fornitori. Le spese sostenute per le campagne elettorali relative all’anno scorso (per Lazio, Lombardia e Friuli Venezia Giulia) arrivano a poco di 750mila euro. Alla voce ‘spese donne in politica’ corrisponde la cifra di 389mila 589 euro, accantonata per le “iniziative volte a favorire la partecipazione attiva delle donne alla politica”.

Un sostegno ai giovani del partito e una mano anche alla famiglia politica europea, quella dei Conservatori e riformisti. Fratelli d’Italia non dimentica la sua gioventù e nell’anno 2023 effettua un bonifico da 342mila euro a favore del movimento giovanile della destra. La cifra è scritta nero su bianco nella relazione al bilancio di Fdi firmata dal segretario amministrativo di Via della Scrofa, Roberto Carlo Mele, dove si ricorda il “rapporto federativo” tra il partito di Giorgia Meloni e ‘Gioventù nazionale’.

“In virtù di tale rapporto”, si legge nel documento, nel 2023 Fratelli d’Italia “ha riconosciuto” al movimento presieduto dal 2017 dal deputato Fabio Roscani un contributo di 342mila euro “per la promozione e il sostegno di iniziative politiche volte a diffondere nel mondo giovanile valori e ideali condivisi da Fratelli d’Italia”. Ammonta invece a 137mila euro la somma riconosciuta da Fdi al Partito dei Conservatori e riformisti europei (Ecr), a cui Fratelli d’Italia è affiliato e di cui la stessa Meloni è presidente. La cifra elargita da Via della Scrofa è destinata al “supporto per le attività di Ecr”.