Todi piange Guido Gagliardini, ha fatto la storia dell'istituto "Ciuffelli" - Tuttoggi.info

Il Preside Gagliardini lascerà un ricordo indelebile nella memoria, per il suo coraggio, la sua personalità e la sua professionalità

Todi e l’istituto agrario “Ciuffelli” perdono un pezzo di storia. E’ infatti deceduto, alla veneranda età di 104 anni, lo storico preside Guido Gagliardini. I funerali si terranno questo pomeriggio (6 dicembre).

A rendere nota la comparsa del professore è la stessa scuola: “È con grande dolore che dobbiamo comunicare la perdita dell’ex Preside Guido Gagliardini, uno dei pilastri dell’Istituto Ciuffelli di Todi. Aveva 104 anni. Prima allievo, poi insegnante, successivamente Preside e infine fondatore dell’Associazione ex allievi diplomati dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “Augusto Ciuffelli”, la scuola agraria più antica di Italia. Si concludeva nel 1985 – viene ricordato – il suo impegno di Preside al “Ciuffelli”, con il riconoscimento e la premiazione da parte del Presidente Pertini del Diploma di Medaglia d’oro ai Benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte. Per tutti coloro che lo hanno conosciuto, il Preside Gagliardini lascerà un ricordo indelebile nella memoria, per il suo coraggio, la sua personalità e la sua professionalità. Per chi volesse dare l’ultimo saluto al Preside Gagliardini, le esequie si terranno il 6 dicembre alle ore 15 presso la chiesa di Ponte Rio”.