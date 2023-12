Tirreno-Adriatico, il 6 marzo 2024 arrivo di tappa a Gualdo Tadino - Tuttoggi.info

Gualdo Tadino sempre più nella storia del ciclismo italiano ed internazionale, per la seconda volta in tre anni una tappa (la 3^) vedrà il traguardo nella città umbra

Gualdo Tadino sempre più nella storia del ciclismo internazionale con l’arrivo – il prossimo 6 marzo 2024 – della 3° Tappa Volterra-Gualdo Tadino, valevole per la 59° edizione della Tirreno-Adriatico.

Il bellissimo regalo di Natale per la città è stato ufficializzato oggi (giovedì 21 dicembre) al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto, dove è avvenuta la presentazione nazionale della famosa “Corsa dei Due Mari”. All’appuntamento hanno partecipato il sindaco Massimiliano Presciutti, il vice Marco Parlanti e l’assessore allo Sport Stefano Franceschini, oltre al direttore della competizione Mauro Vegni, il commissario tecnico della nazionale di ciclismo su strada Daniele Bennati e i rappresentanti degli altri Comuni coinvolti nella manifestazione.

Fondata nel 1966, la Tirreno-Adriatico si è sempre congedata in riviera, eccetto la primissima edizione, quando comunque San Benedetto fu tappa intermedia. La corsa, giunta al suo 59° anno, si terrà dal 4 al 10 marzo, con l’epilogo che sarà ancora una volta domenicale. La tappa Volterra-Gualdo Tadino si snoderà su un percorso di 220 km (tappa più lunga della competizione) con tante insidie nel finale.

Dopo lo storico arrivo del Giro d’Italia nel 2018 (tappa Penne-Gualdo Tadino con la vittoria dello sloveno Matej Mohoric), della Tirreno-Adriatico 2021 (tappa Monticiano-Gualdo Tadino con la vittoria dell’olandese Mathieu van der Poel) e la partenza del Giro-E nel 2023, quindi il prossimo 6 marzo 2024 la Corsa dei Due Mari entrerà ancora una volta a far parte della storia non solo della città gualdese, ma dell’intero territorio della fascia appenninica e della Regione Umbria Sarà un’occasione unica per ammirare di nuovo i più grandi campioni internazionali del ciclismo, tra i quali ci saranno gli italiani Filippo Ganna e Giulio Ciccone.

“E’ con grande orgoglio – ha dichiarato il sindaco Presciutti – che possiamo finalmente annunciare che anche nel 2024 la nostra città sarà protagonista, per la seconda volta in 3 anni, di una tappa della prestigiosa corsa Tirreno-Adriatico. Un traguardo molto importante e non casuale frutto dell’autorevolezza che Gualdo Tadino si è guadagnata sul campo e degli ottimi rapporti costruiti con il gruppo RCS, organizzatore delle corse ciclistiche a tappe e delle grandi classiche più importanti a livello mondiale”.

Va poi ricordato, che sempre in tema di ciclismo internazionale ma questa volta al femminile, Gualdo Tadino sarà toccata il prossimo 10 maggio 2024 anche dalla 5° Tappa del Giro d’Italia Woman, quando sarà città di transito della Frontone-Foligno di 111 km.