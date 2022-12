Tirocinio per tecnico organizzazione eventi culturali a Norcia, via alle domande - Tuttoggi

L’ Assessorato alla Cultura e Turismo ha partecipato alla II° edizione del bando per l’assegnazione dei tirocini

Norcia, al via presentazione domande per 1 tirocinio retribuito per n.1 tecnico dell’organizzazione di eventi culturali, Arpal.

L’ Assessorato alla Cultura e Turismo del Comune di Norcia ha partecipato alla II° edizione del bando per l’assegnazione dei tirocini per i giovani nei settori Cultura e Turismo, a seguito dello schema di accordo sottoscritto con Arpal, Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro nei mesi scorsi per n. 1 tecnico dell’organizzazione di eventi culturali e dello spettacolo.