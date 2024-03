Tiro a segno, DT Ugherani a Spoleto per allenare gli atleti paralimpici della Sezione. 4 Trofei in programma, foto - Tuttoggi.info

E’ stata una giornata speciale quella di ieri dove al Poligono di Tiro di Spoleto sono stati convocati gli atleti paralimpici della Sezione per la giornata di allenamento intensivo sotto la supervisione e i consigli di Giuseppe Ugherani, Tecnico della Nazionale Azzurra Paralimpica, già Comandante del Centro sportivo Carabinieri, Sezione Tiro a segno e Tiro a Volo.

A fare gli onori di casa è stato il presidente del Tiro a Segno, Antonio Pismataro, insieme ai tecnici della Sezione spoletina. A salutare per l’occasione l’arrivo di Ugherani, era presente anche il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Spoleto, Capitano Teresa Messore.

La struttura sportiva della città del festival prosegue così il proprio cammino di rilancio avviato, non senza difficoltà di varia natura, con la presidenza Pismataro, al quale si deve la realizzazione di nuovi ed efficienti impianti. La Sezione oggi è anche “Centro Tecnico Paralimpico della Unione Italiana Tiro a Segno”.

La Sezione ha una attività giovanile di rilievo, organizzata e svolta dall’allenatore nazionale Mauro Pettini, vice presidente della Sezione, i cui atleti stanno conseguendo considerevoli successi anche a livello nazionale.

Tanti gli appuntamenti in programma. A cominciare dal prossimo 7 aprile quando Spoleto ospiterà una prova del Campionato Italiano di Target Sprint al quale saranno presenti atleti di prestigiose Sezioni Italiane. Nell’immediato futuro sono poi in programma il “Trofeo del Festival dei due Mondi” (luglio e settembre), il “Memorial Guido Carletti” per le pistole e il “Trofeo Città di Spoleto” per le carabine, tutti a carattere Nazionale.

Tiro a segno, una storia lunga 140 anni

La sezione di Spoleto nasce il 31 luglio del 1884, come si evince dall’invito originale dell’inaugurazione “del Tiro a Segno Nazionale di questo mandamento”. Quest’anno quindi si festeggia il 140mo anniversario della fondazione. Scopo della “Società del Tiro a Segno”, come recita il primo capitolo dello statuto della società all’articolo 1 “è di promuovere l’esercizio del tiro al bersaglio in ogni classe di cittadini…”. La sezione comprendeva, oltre a Spoleto, i comuni di Campello, Cerreto, Castel Ritaldi e S. Giovanni (poi Castel Ritaldi), Ferentillo, Sant’ Anatolia di Narco, Scheggino e Vallo di Nera.

Per il centenario (settembre 1984) lo spoletino Quinto Santarelli scrisse: ”Volgendo il pensiero a ritroso, lungo il cammino di questi cento anni… apprendiamo che la Benemerita Associazione TSN di Spoleto è stata sempre fertile e dignitosa, quale fucina formativa d’animo e mente, per conoscenze sempre più nuove e profonde nella pratica elegante e sincera cultura delle armi. Ci è grato il ricordare coloro che, durante questo scorso secolo, furono gli abili artefici e continuatori della nostra sezione. Essi si prodigarono con disinteressato amore, cogliendo allori ed affermazioni per rendere ancor più fiorente e stimato questo nostro caro Tiro a Segno Nazionale. Che il bel retaggio della loro esemplare vita, come serene pagine di storia della nostra sezione, possa servire da sprone alle giovanili schiere che, con attiva presenza, si apprestano a nobilitare sempre più questa pacifica ed umana opera sportiva delle armi. Evviva il Tiro a Segno! La sua disciplina agonistica plasma il fisico, illumina la mente, ma soprattutto insegna a conoscere se stessi.”

Oggi la struttura sportiva, oltre alle attività paralimpiche, è specializzata nelle sezioni di tiro accademico, tiro rapido sportivo, tiro western e tiro ad avancarica.

© Riproduzione riservata