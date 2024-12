Foligno, Lega: “Non accetteremo discariche sul nostro territorio” - Tuttoggi.info

“Esprimiamo seria preoccupazione per le voci sempre più insistenti circa l’apertura di una discarica a Sant’Eraclio. Una scelta che, se confermata, ci vedrà opporre in ogni modo, sia a livello istituzionale che al fianco dei cittadini”. Così il gruppo consiliare della Lega Foligno. “La decisione della sinistra di bloccare il bando per il termovalorizzatore regionale sarà controproducente per l’Umbria. Non avendo individuato alternative concrete per la chiusura del ciclo dei rifiuti, si aprirà la strada a due ipotesi. La prima è quella di smaltire i rifiuti umbri fuori regione, verso la Toscana o l’Emilia Romagna, con un conseguente aumento dei costi che porterà a un incremento vertiginoso delle bollette della Tari e ricadute tragiche sulle tasche dei cittadini folignati e umbri. La seconda ipotesi prevede invece l’ampliamento delle discariche umbre esistenti e la realizzazione di ulteriori centri per il deposito dei rifiuti. A tal proposito auspichiamo che le voci circa la previsione di una nuova discarica a Sant’Eraclio siano infondate e non un reale proposito della presidente Proietti. Non possiamo accettare che si prenda in considerazione una decisione di tale impatto senza un confronto trasparente con la comunità e senza una seria valutazione delle conseguenze sulla salute, sull’ambiente e sull’economia locale. Per questo, chiediamo alla Regione Umbria e agli enti competenti di fare luce su quanto sta emergendo, fornendo risposte concrete e rassicurazioni ai cittadini. La nostra battaglia sarà determinata e senza compromessi”.

Luogo: Foligno