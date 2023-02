Tir precipita dal viadotto, morto il conducente. Chiusa autostrada A1

Tragedia lungo l'autostrada A1 Milano - Napoli, dove un tir è precipitato da un viadotto, morto un camionista

Tragedia domenica mattina lungo l’autostrada A1, dove un tir è precipitato da un viadotto prendendo poi fuoco. Il conducente è deceduto.

Il terribile incidente è avvenuto sulla A1 Milano – Napoli tra Calenzano e Barberino del Mugello verso Bologna. Autostrade per l’Italia informa che è stata disposta la chiusura del tratto di autostrada in questione a seguito di un incidente avvenuto al km 274+200 e nel quale è rimasto coinvolto un camion. Chi è diretto verso Bologna deve uscire a Calenzano, dove si è formato 1 km di coda, e può rientrare a Barberino dopo aver percorso la SP 8 Barberinese. Sul posto sono presenti la Polizia Stradale, il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.