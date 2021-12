The voice senior Rai1, Marco Rea conquista anche Youtube - Tuttoggi

Sta andando oltre il successo decretato da pubblico e giuria, l’esibizione del cantautore ternano Marco Rea la cui prova sta letteralmente conquistando anche i visitatori del canale Youtube di The voice senior, il programma di Rai1 condotto da Antonella Clerici, spin-off di The voice of Italy.

A due giorni dalla pubblicazione sulla piattaforma Youtube della performance di Marco Rea – che ha magistralmente interpretato “Unchain my heart” di Ray Charles nella versione di Joe Cocker – le visualizzazioni stanno per raggiungere quota 60mila (56.946 per la precisione al 26 dicembre) così doppiando, se non addirittura triplicando quelle ottenute dagli altri 11 concorrenti in gara, ma surclassando anche quelle di alcuni concorrenti apparsi nella prima puntata.

Già dopo pochi secondi dall’inizio della canzone i quattro giurati (Clementino, Gigi D’Alessio, Orietta Berti e Loredana Berté) hanno spinto il fatidico pulsante rosso, promuovendo l’interesse per il cantante ternano, già molto conosciuto in Umbria ma anche fuori regione (solo la nuova ondata pandemica ha annullato all’ultimo momento una esibizione a Londra programmata per il prossimo 31 dicembre).

Il vincitore del talent show, decretato tramite il televoto da casa via telefono, si aggiudica la pubblicazione di una canzone da parte della casa discografica Universal Music Italia e un vinile con tutti i brani che ha realizzato durante il programma.

Bisognerà ora attendere le prossime fasi per sapere se il 68enne cantautore ternano, già dipendente del Ministero della Difesa, conquisterà la semifinale. Ingresso che il pubblico, sia su Rai1 sia su Youtube, sembra aver dato già per scontato.