The Economy of Francesco: il 6 ottobre 2024 ad Assisi il IV incontro globale - Tuttoggi.info

Si terrà in streaming dal Serafico

Per il quarto anno consecutivo, i giovani economisti, change-maker e imprenditori di The Economy of Francesco (EoF), si riuniscono per celebrare l’incontro annuale, che si terrà il prossimo 6 ottobre in diretta streaming dall’Istituto Serafico di Assisi.

A circa un anno dall’evento in presenza ad Assisi, l’incontro del 6, dal titolo “La 25 esima ora. EoF (on air) Global Gathering” cercherà di trasmettere storie, sogni, vocazioni ed esperienze che fanno parte del capitale di The Economy of Francesco e che hanno una voce e un volto in ognuno dei giovani protagonisti di questa comunità globale.

Grande attesa per il messaggio che il Santo Padre rivolgerà ai giovani economisti e imprenditori del mondo riuniti online per l’occasione. Il programma vedrà la partecipazione di giovani collegati da tutto il mondo che condivideranno storie e talenti al servizio di un’economia con un’anima. La diretta streaming verrà trasmessa dal Teatro dell’Istituto Serafico, in forma di web-radio. Per info su programma e dettagli www.francescoeconomy.org