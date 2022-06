The Best Chef of Italian Cuisine, la chef ternana Alessandra Menta sbanca nel Regno Unito

La chef di Terni Alessandra Menta si è aggiudicata il secondo posto del premio The Best Chef of Italian Cuisine.

Dal cuore verde d’Italia al Regno Unito, custodendo nel cuore i sapori e le tradizioni della propria terra: Alessandra Menta ha conquistato il palato dei giudici di The Best Chef of Italian Cuisine.

La chef ternana, classe 1976, si è aggiudicata il secondo posto del concorso bandito dalla Federazione Italiana Cuochi UK, rivolto a tutti i cuochi del Regno Unito.