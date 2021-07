Testo unico per la ricostruzione privata, consultazione pubblica sulla bozza

La consultazione sul Testo unico sulla ricostruzione avrà termine in data 14 settembre 2021: come presentare le osservazioni

C’è la bozza del Testo unico per la ricostruzione privata e prende il via la consultazione pubblica per apportare eventuali modifiche. La decisione è stata presa dal commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini dopo la pubblicazione dell’atto, allegato al decreto commissariale n. 298 del 9 luglio 2021 (https://bit.ly/3k1uD98).

La bozza del Testo unico per la ricostruzione privata è pubblicata sul sito della Struttura del Commissario straordinario ed è stata anche trasmessa alle istituzioni centrali interessate, alle Regioni, ai Sindaci, alle Diocesi, agli enti esponenziali rappresentativi delle imprese e dei lavoratori ed ai professionisti.

È prevista la consultazione della cittadinanza anche attraverso la piattaforma ParteciPa, promossa dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Dipartimento per le Riforme istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte sul testo in consultazione, secondo le seguenti modalità:

– commenti o osservazioni generali su argomenti trattati dal Testo Univo ovvero

– ementamenti puntuali all’articolato, con indicazione dell’articolo e comma di riferimento.

La consultazione sul Testo unico sulla ricostruzione privata avrà termine in data 14 settembre 2021.