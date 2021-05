Test sierologici gratuiti, 12 positivi su oltre 800 tifernati. Nelle ultime 24 ore solo 2 casi - Tuttoggi

La campagna di screening effettuata alla Croce Rossa si è conclusa ieri (30 aprile), 135 i tifernati attualmente positivi

Si è conclusa ieri (30 aprile) la campagna di test rapidi sierologici presso la Croce Rossa di Città di Castello, che ha interessato oltre 800 tifernati, tra i quali sono stati individuati 12 casi positivi al Covid-19.

“L’adesione è stata importante, a testimonianza di come i tifernati sappiano che la prevenzione è un’arma potente anche contro il Coronavirus – commenta l’assessore alle Protezione civile Luciana Bassini – ora dobbiamo applicare la stessa maturità ai nostri comportamenti per far sì che le riaperture non siano effimere. Per questo motivo la prima settimana abbiamo concentrato la campagna verso gli operatori commerciali, più esposti al rischio contagio, per poi allargare lo screening a tutti i tifernati. I risultati sono più che soddisfacenti e siamo certi che la campagna ha dato un contributo per una ripartenza sicura delle attività”.

Il test sierologico, impiegato rapido con pungidito, è stato eseguito da personale qualificato nella sede della Croce Rossa Italiana. Questo tipo di test individua i soggetti che sono entrati in contatto con il virus Covid-19 avendo la capacità di rilevare gli anticorpi lgM e lgG prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus. L’esito veniva comunicato subito al cittadino e nei casi di positività questo veniva introdotto nel protocollo previsto in questi casi.

“La campagna vaccinale nei prossimi mesi dovrà convivere con le campagne di screening, che sono un sostegno al contenimento del contagio e alla protezione dei soggetti fragili – conclude l’assessore – Come abbiamo invitato tutti a partecipare allo screening, così, terminata la campagna, rivolgiamo un appello alla vaccinazione da un lato e all’osservazione scrupolosa delle regole per evitare che un aumento del contagio costringa ad assumere di nuovo misure restrittive”.

Intanto nelle ultime 24 ore si registrano 5 guariti e 2 nuovi positivi al Covid-19, dati che confermano ancora un andamento altalenante della pandemia nel Comune di Città di Castello. Il totale degli attualmente contagiati si attesta ora a 135, con 14 ricoveri, una sola terapia intensiva e 72 decessi da inizio pandemia.,