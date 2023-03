Terremoto, il ministro Locatelli in visita a Pierantonio

“Nei loro occhi e nelle loro parole ho potuto cogliere l’angoscia e la preoccupazione che qualcosa ancora possa accadere. – ha detto Locatelli, sottolineando come “dall’esterno le case siano effettivamente ancora in piedi ma all’interno tutto è distrutto”.

“So che la presidente della Regione Donatella Tesei è già in contatto con il ministro della Protezione civile Nello Musumeci (anch’esso arriverà a Pierantonio entro fine mese, ndr) e che ha già inviato tutti gli incartamenti per chiedere lo stato di emergenza. Mi sembra doveroso essere qui e immaginare come ripartire”, ha dichiarato il ministro Locatelli, che ha poi aggiunto: “Leggo negli occhi di amministratori e cittadini uno stato di insicurezza e incertezza. Adesso c’è da capire come muoversi in sicurezza per garantire a tutti di poter tornare il prima possibile nelle proprie case e alla vita quotidiana. Tra gli evacuati ci sono anche 23 persone fragili, altro tema su cui riflettere”.

Locatelli si è poi soffermata a parlare con alcuni cittadini della frazione, tra cui anche un’anziana di 101 anni (il cui letto è stato allestito nel bar del figlio), per poi recarsi presso la palestra della scuola primaria, che dalla sera stessa del sisma è stata adibita a centro di accoglienza. Va ricordato che tra i 700 sfollati, ben 450 sono nel Comune di Umbertide, dove gli edifici pesantemente danneggiati sono ben 98.