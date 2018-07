Terremoto, domani incontro pubblico sulla ricostruzione della basilica di San Benedetto

“Un processo partecipativo per la ricostruzione” è il titolo che caratterizza l’incontro pubblico che mercoledì 1 agosto si terrà alle ore 18 presso il Centro di Valorizzazione, dietro la Castellina, in cui si parlerà della ricostruzione della Basilica di San Benedetto e delle linee guida che caratterizzeranno il Bando di Concorso Internazionale.

“La Basilica di San Benedetto è il simbolo della nostra identità, della nostra cultura, della nostra storia e coinvolge nei sentimenti più profondi la nostra Comunità” dice il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno. “Abbiamo pensato a questo momento in cui la nostra Comunità ha l’opportunità di conoscere, esprimersi e confrontarsi in presenza della Commissione Tecnica. Vogliamo che si continui a sviluppare un’attenzione importante perché la Basilica non è solo patrimonio di Norcia ma dell’Italia, dell’ Europa e del Mondo – prosegue il Primo Cittadino – la sua ricostruzione dovrà essere esempio di qualità e garanzia”.

La Commissione è stata istituita con Decreto dal Ministro dei Beni Culturali Franceschini lo scorso mese di febbraio ed è presieduta dal Prof. Antonio Paolucci, già Ministro dei Beni Culturali, direttore dei Musei vaticani e Soprintedente del Polo Museale fiorentino, che sarà presente insieme ad altri componenti per partecipare al dibattito con i nursini. Oltre questi hanno dato disponibilità a partecipare la Soprintendente Marica Mercalli, l’ Architetto Alfiero Moretti e l’ Arcivescovo di Spoleto-Norcia, Mons. Renato Boccardo.

Il protocollo d’intesa per la ricostruzione della Basilica è stato firmato dal Mibact, rappresentato dalla Segretaria Generale Carla Di Francesco; dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione, Paola De Micheli; dalla Presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini; dal Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno e dall’Arcivescovo di Spoleto – Norcia, Renato Boccardo.

I componenti tecnici indicati in seno alla Commissione presieduta dal Prof. Paolucci sono: il professore Giovanni Carbonara, per il Mibact; l’architetto Luigi Di Prinzio, per il Comune di Norcia; l’architetto Filippo Battoni, per il Commissario straordinario; l’arch. Diego Zurli per la Regione Umbria, l’arch. Roberto Santarelli per l’Archidiocesi di Spoleto Norcia.

