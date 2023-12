Terremoto, chiusi impianti sportivi. Sindaco: “Monitoraggio ma nessuna emergenza”

Dopo le scosse di terremoto oltre alle scuole chiusi anche impianti sportivi di Spoleto: spazi di accoglienza in caso di necessità

Chiusi anche tutti gli impianti sportivi comunali a Spoleto dopo lo sciame sismico iniziato nel primo pomeriggio di mercoledì 6 dicembre e proseguito nella notte con scosse di terremoto fino a 3 gradi di magnitudo. Alla luce dell’ordinanza n.162, firmata questa mattina dal sindaco Andrea Sisti, che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e in genere della attività per minori, compresi i servizi educativi 0-3 anni- asili nido pubblici e privati nonché i centri diurni socio-riabilitativi per disabili minori e adulti e per anziani non autosufficienti, infatti, è stata decisa, sempre per oggi giovedì 7 dicembre, la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali.

“Siamo in una fase di monitoraggio a seguito delle scosse di terremoto di questa notte, ma non c’è alcuna situazione di emergenza – ha spiegato il sindaco Andrea Sisti – In via cautelativa i provvedimenti si sono resi necessari sia per consentire, in questi giorni di festa, di effettuare immediatamente dei sopralluoghi speditivi nelle scuole con squadre di tecnici comunali, sia per avere la disponibilità di spazi di accoglienza in caso di necessità”.

Si ricorda che è aperta la sede della Protezione Civile a Santo Chiodo. Per qualsiasi richiesta di informazione o per segnalazioni è possibile chiamare il numero 0743 222450 o scrivere all’email protezione.civile@comune.spoleto.pg.it.​