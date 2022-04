"Terre Etrusche. La scoperta di un popolo", il 23 aprile la presentazione a Orvieto - Tuttoggi

"Terre Etrusche. La scoperta di un popolo": sabato 23 aprile, presso il teatro del Carmine di Orvieto, Giuseppe Della Fina presenterà il suo nuovo volume.

“Terre Etrusche. La scoperta di un popolo”: il nuovo volume di Giuseppe Della Fina sarà presentato sabato 23 aprile alle ore 17.30 presso il teatro del Carmine di Orvieto.

Alla scoperta del mondo etrusco sulle tracce di alcuni viaggiatori

Il volume narra la scoperta del mondo etrusco sulle tracce di alcuni viaggiatori. Si sofferma, in particolare, sui racconti di viaggio di quattro figure, diverse fra loro per formazione e mestiere: il diplomatico prussiano e collezionista Wilhelm Dorow; la scrittrice Elizabeth Caroline Hamilton Gray; il diplomatico e archeologo George Dennis; lo scrittore David Herbert Lawrence. I viaggi analizzati coprono i decenni che hanno visto la nascita e l’affermazione dell’etruscologia come scienza storica.