Terni, visite gratuite per prevenire il glaucoma - Tuttoggi.info

Materiale informativo e visite gratuite nelle strutture dell’Usl Umbria 2 per informare sui rischi e i danni che può arrecare il glaucoma.

TERNI – Materiale informativo e visite gratuite nelle strutture dell’Usl Umbria 2 per informare sui rischi e i danni che può arrecare il glaucoma.

Anche quest’anno la campagna “Il problema è che non vedi il problema” nell’ambito della Settimana mondiale del glaucoma di Iapb Italia onlus vede in campo la sezione territoriale dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e le strutture della Usl Umbria2, in collaborazione con il Lions Club e il Leo Club di Terni. allo scopo unico di preservare la salute degli occhi, non solo con la cura ma anche con la prevenzione e la riabilitazione visiva.

La sezione ternana di Uici si dedicherà, domani pomeriggio, alla distribuzione di materiale informativo per le vie principali della città: corso Tacito, piazza Tacito e piazza del Popolo.

In programma interventi radiofonici con la partecipazione del dottor Marco Ilari in onda su Radio Galileo.

Venerdì 15 marzo sarà possibile effettuare una visita di prevenzione con la misurazione della pressione oculare tramite valutazione tonometrica nelle strutture della Usl Umbria2 dalle 8 e 30 alle 13 e 30.

Le visite saranno effettuate con accesso diretto in ambulatorio, senza necessità di prenotazione.

Le strutture che aderiscono: Ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto, ospedale San Giovanni Battista di Foligno, ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto, distretto usl via Bramante Terni.

“La nostra sezione è sempre attenta alle esigenze della cittadinanza, siamo il punto di riferimento su tutta la provincia delle persone colpite da disabilità visiva da oltre 70 anni fornendo servizi a 360 gradi per i cittadini – dice Daniele Maccagla, presidente Uici Terni. Ringraziamo la Iapb che ogni anno organizza e finanzia le nostre iniziative dedicate alla prevenzione.

Siamo lieti di poter collaborare con la Usl Umbria 2 per questa iniziativa e siamo speranzosi in un rapporto sempre più proficuo per aiutare le persone e fare prevenzione”.

Info 0744-402119, uictr@uici.it; www.uiciterni.it